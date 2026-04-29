SAKURA Internet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SAKURA Internet hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAKURA Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 5,40 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAKURA Internet 75,23 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 35,30 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte SAKURA Internet 31,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at