SAKURA Internet vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SAKURA Internet hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAKURA Internet -7,550 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 11,69 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at