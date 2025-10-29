SAKURA Internet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAKURA Internet präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAKURA Internet ein EPS von 17,49 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,14 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at