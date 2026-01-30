|
SAKURA KCS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SAKURA KCS hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 17,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAKURA KCS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
