SAKURA KCS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAKURA KCS hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,89 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 5,50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Milliarden JPY umgesetzt.

