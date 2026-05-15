SAKURA KCS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAKURA KCS ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAKURA KCS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 65,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 109,32 JPY. Im Vorjahr hatte SAKURA KCS 102,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SAKURA KCS einen Umsatz von 22,54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at