Sakura Rubber: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sakura Rubber lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 135,43 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sakura Rubber ein EPS von 43,02 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sakura Rubber 2,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at