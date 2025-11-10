Sakura Rubber hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sakura Rubber hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 43,02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -47,360 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sakura Rubber 2,56 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

