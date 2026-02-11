|
Sakura Rubber stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sakura Rubber hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sakura Rubber 44,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sakura Rubber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
