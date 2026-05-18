Sakura Rubber vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sakura Rubber hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 253,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sakura Rubber noch ein Gewinn pro Aktie von 285,08 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,86 Milliarden JPY – ein Plus von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sakura Rubber 5,84 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 344,38 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 220,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sakura Rubber 14,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at