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10.08.2026 06:31:29
Sakurai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sakurai lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 14,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sakurai 35,03 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,43 Prozent auf 889,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,44 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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