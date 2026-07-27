Sakurajima Futo Kaisha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sakurajima Futo Kaisha hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 69,29 JPY, nach 67,92 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,72 Prozent auf 988,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,04 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at