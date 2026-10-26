Sakurajima Futo Kaisha gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sakurajima Futo Kaisha hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,10 JPY. Im Vorjahresquartal waren 87,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at