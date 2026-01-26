Sakurajima Futo Kaisha legte Quartalsergebnis vor

Sakurajima Futo Kaisha hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 87,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,15 Prozent auf 984,5 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at