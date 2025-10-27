Sakurajima Futo Kaisha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sakurajima Futo Kaisha hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 87,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,19 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at