SAKURASAKU PLUS,Co: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAKURASAKU PLUS,Co hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAKURASAKU PLUS,Co ein EPS von 11,17 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,02 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at