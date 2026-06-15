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15.06.2026 06:31:29
SAKURASAKU PLUS,Co stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SAKURASAKU PLUS,Co hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 129,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAKURASAKU PLUS,Co ein EPS von 144,27 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,36 Milliarden JPY – eine Minderung von 21,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,87 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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