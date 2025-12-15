SAKURASAKU PLUS,Co veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAKURASAKU PLUS,Co stellte am 12.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 39,22 JPY. Im letzten Jahr hatte SAKURASAKU PLUS,Co einen Gewinn von 12,07 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat SAKURASAKU PLUS,Co mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at