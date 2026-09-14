SAKURASAKU PLUS,Co: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SAKURASAKU PLUS,Co hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 30,92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -27,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SAKURASAKU PLUS,Co im vergangenen Quartal 3,91 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAKURASAKU PLUS,Co 3,92 Milliarden JPY umsetzen können.

SAKURASAKU PLUS,Co hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 147,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 140,29 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,32 Prozent auf 17,59 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at