SAL Saudi Logistics Services Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAL Saudi Logistics Services Company Registered lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,52 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 509,2 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAL Saudi Logistics Services Company Registered 408,7 Millionen SAR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,72 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,27 SAR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SAL Saudi Logistics Services Company Registered 1,71 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,63 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

