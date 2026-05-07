SAL Saudi Logistics Services Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAL Saudi Logistics Services Company Registered hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,96 SAR gegenüber 1,91 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAL Saudi Logistics Services Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 445,8 Millionen SAR im Vergleich zu 384,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at