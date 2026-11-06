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06.11.2026 06:31:28
SAL Saudi Logistics Services Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SAL Saudi Logistics Services Company Registered äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,90 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,26 SAR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 579,3 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 421,2 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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