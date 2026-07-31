SAL Saudi Logistics Services Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAL Saudi Logistics Services Company Registered hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,03 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 394,0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 512,1 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at