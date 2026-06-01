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01.06.2026 06:31:29
SAL Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SAL Steel hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
SAL Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,700 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 119,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 89,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
SAL Steel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,760 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SAL Steel 2,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 61,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,44 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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