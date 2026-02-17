|
SAL Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SAL Steel veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,68 INR gegenüber -0,080 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 98,86 Prozent zurück. Hier wurden 22,0 Millionen INR gegenüber 1,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
