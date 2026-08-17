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17.08.2026 06:31:29
SAL Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SAL Steel hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,140 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAL Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 873,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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