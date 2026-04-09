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09.04.2026 06:31:29
SALA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SALA präsentierte am 07.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 49,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
SALA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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