SALA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SALA hat am 07.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,76 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SALA ein EPS von 26,11 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,27 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,43 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at