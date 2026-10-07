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07.10.2026 06:31:28
SALA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SALA lud am 06.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Das EPS wurde auf 11,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,57 Prozent auf 63,79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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