SALA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SALA stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,77 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 64,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 91,44 JPY gegenüber 81,90 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 251,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 240,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at