06.03.2026 06:31:28
Salam International Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Salam International Investment hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,02 QAR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 QAR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 549,5 Millionen QAR gegenüber 453,6 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 QAR gegenüber 0,040 QAR je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 1,87 Milliarden QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte Salam International Investment 1,68 Milliarden QAR umgesetzt.
