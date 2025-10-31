Salam International Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Salam International Investment hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 QAR, nach 0,010 QAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salam International Investment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 478,5 Millionen QAR im Vergleich zu 377,2 Millionen QAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at