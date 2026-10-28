Salam International Investment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Salam International Investment hat am 25.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Salam International Investment hat ein EPS von 0,02 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 427,8 Millionen QAR. Im Vorjahreszeitraum waren 478,5 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at