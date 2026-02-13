Salam International Transport Trading informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Salam International Transport Trading hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salam International Transport Trading im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 1,4 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,090 JOD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,29 Millionen JOD – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Salam International Transport Trading 5,27 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at