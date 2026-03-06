SALAMA Cooperative Insurance Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SALAMA Cooperative Insurance Company Registered stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,43 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,140 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 157,5 Millionen SAR – ein Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SALAMA Cooperative Insurance Company Registered 141,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,050 SAR gegenüber 1,23 SAR im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,25 Prozent auf 585,52 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 707,60 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

