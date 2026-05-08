SALAMA Cooperative Insurance Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SALAMA Cooperative Insurance Company Registered hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,180 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,9 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,4 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at