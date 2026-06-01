Salasar Techno Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Salasar Techno Engineering hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,45 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,100 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Salasar Techno Engineering ein Gewinn pro Aktie von 0,110 INR in den Büchern gestanden.

Salasar Techno Engineering hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at