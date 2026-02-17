Salasar Techno Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salasar Techno Engineering hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 INR, nach 0,070 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,84 Prozent zurück. Hier wurden 3,31 Milliarden INR gegenüber 3,75 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at