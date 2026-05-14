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14.05.2026 06:31:29
Saleh Abdulaziz Al Rashed Sons Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Saleh Abdulaziz Al Rashed Sons Company Registered stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 SAR, nach 1,24 SAR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saleh Abdulaziz Al Rashed Sons Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 155,2 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 170,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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