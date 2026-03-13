Salem Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Salem Communications lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salem Communications ein Ergebnis je Aktie von 0,930 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salem Communications in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 55,5 Millionen USD im Vergleich zu 59,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,110 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Salem Communications im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 212,69 Millionen USD im Vergleich zu 237,56 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at