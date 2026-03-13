|
13.03.2026 06:31:28
Salem Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Salem Communications lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salem Communications ein Ergebnis je Aktie von 0,930 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salem Communications in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 55,5 Millionen USD im Vergleich zu 59,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,110 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Salem Communications im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 212,69 Millionen USD im Vergleich zu 237,56 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Stree uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.