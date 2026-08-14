Salem Communications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Salem Communications veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,550 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,18 Prozent auf 45,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 54,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at