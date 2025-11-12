Salem Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Salem Communications hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,64 Prozent zurück. Hier wurden 51,3 Millionen USD gegenüber 58,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at