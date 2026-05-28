Salem Erode Investments: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Salem Erode Investments hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,230 INR beziffert. Im Vorjahr waren -4,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Salem Erode Investments im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,67 Millionen INR im Vergleich zu 38,92 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at