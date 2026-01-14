Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
14.01.2026 18:14:00
Salesforce: Slack soll zur „KI-Schaltzentrale” werden
Salesforce macht seinen KI-gestützten Slackbot ab sofort verfügbar und will damit die gesamte Unternehmens-Kommunikation an sich reißen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
