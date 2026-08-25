Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Bilanz voraus
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25.08.2026 17:18:00
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Salesforce lädt am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
Die Schätzungen von 43 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Salesforce in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 41 Analysten durchschnittlich bei 11,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 50 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,16 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 48 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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