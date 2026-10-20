Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Deal
|
20.10.2026 20:35:00
Salesforce-Aktie schwächer: Softwarekonzern verkündet Milliardendeal
Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 Mrd Euro), wie Salesforce am Dienstag in San Francisco mitteilte. Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen.
Die Salesforce-Aktie verlor im NYSE-Handel zuletzt 0,35 Prozent auf 241,61 US-Dollar.
/men/mis
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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