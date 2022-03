Salesforce-Aktie stark: Salesforce erfreut mit optimistischem Geschäftsausblick

Im laufenden Quartal sei mit einem Umsatz von 7,37 bis 7,38 Milliarden US-Dollar zu rechnen, teilte der SAP -Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Analysten hatten bisher nur mit 7,26 Millliarden Dollar gerechnet. Der Aktienkurs von Salesforce steigt an der NYSE zeitweise um 0,99 Prozent auf 210,96 US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie verfehlte das Unternehmen allerdings die Erwartungen an das erste Quartal.

Im vierten Jahresviertel war der Umsatz um 26 Prozent auf 7,33 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 28 Millionen Dollar an, nach einem Gewinn von 267 Millionen Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

