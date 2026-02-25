Salesforce-Aktie trotz starkem Schlussquartal tiefer: Prognosen klar geschlagen

Salesforce hat die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. So schnitt der SAP-Konkurrent ab.

Im vierten Quartal des Gechäftsjahres 2026 hatten Analysten im Schnitt einen Gewinn von 3,05 US-Dollar je Aktie für Salesforce erwartet. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 3,81 US-Dollar je Aktie. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lag der Gewinn noch bei 2,78 US-Dollar je Aktie.

Auch beim Umsatz gab es Veränderungen. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz des SAP-Rivalen von 9,99 Milliarden US-Dollar auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor 11,19 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Salesforce einen Gewinn von 12,52 US-Dollar je Aktie. Die Experten hatten 11,77 US-Dollar je Aktie erwartet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,2 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Der Gesamtjahresumsatz wurde von Analysten auf 41,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 41,5 Milliarden US-Dollar, nach 37,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Salesforce-Aktie zeitweise 3,63 Prozent tiefer bei 184,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at