Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen präsentiert 25.02.2026 22:09:00

Salesforce-Aktie trotz starkem Schlussquartal tiefer: Prognosen klar geschlagen

Salesforce-Aktie trotz starkem Schlussquartal tiefer: Prognosen klar geschlagen

Salesforce hat die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. So schnitt der SAP-Konkurrent ab.

Im vierten Quartal des Gechäftsjahres 2026 hatten Analysten im Schnitt einen Gewinn von 3,05 US-Dollar je Aktie für Salesforce erwartet. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 3,81 US-Dollar je Aktie. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lag der Gewinn noch bei 2,78 US-Dollar je Aktie.

Auch beim Umsatz gab es Veränderungen. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz des SAP-Rivalen von 9,99 Milliarden US-Dollar auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor 11,19 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Salesforce einen Gewinn von 12,52 US-Dollar je Aktie. Die Experten hatten 11,77 US-Dollar je Aktie erwartet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,2 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Der Gesamtjahresumsatz wurde von Analysten auf 41,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 41,5 Milliarden US-Dollar, nach 37,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Salesforce-Aktie zeitweise 3,63 Prozent tiefer bei 184,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Salesforce-Aktie deutlich leichter: Umsatz über, Gewinn unter Erwartungen

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten