Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Zahlen präsentiert
|
25.02.2026 22:09:00
Salesforce-Aktie trotz starkem Schlussquartal tiefer: Prognosen klar geschlagen
Auch beim Umsatz gab es Veränderungen. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz des SAP-Rivalen von 9,99 Milliarden US-Dollar auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor 11,19 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Salesforce einen Gewinn von 12,52 US-Dollar je Aktie. Die Experten hatten 11,77 US-Dollar je Aktie erwartet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,2 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Der Gesamtjahresumsatz wurde von Analysten auf 41,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 41,5 Milliarden US-Dollar, nach 37,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Salesforce-Aktie zeitweise 3,63 Prozent tiefer bei 184,96 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
