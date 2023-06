Salesforce-Aktie vorbörslich dennoch tiefrot: Salesforce-Gewinn zieht an

SAP-Konkurrent Salesforce hat am Mittwochabend die Kennzahlen für das vergangene Jahresviertel vorgelegt.

Salesforce meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein EPS in Höhe von 1,69. Damit übertraf der SAP -Wettbewerber die Analystenerwartungen in Höhe von 1,61 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresviertel stand ein Gewinn je Aktie von 0,98 US-Dollar in den Büchern.

Umsatzseitig wurden 8,25 Milliarden US-Dollar nach 7,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erwirtschaftet. Hier lagen die Prognosen der Experten bei 8,18 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich sprang der Gewinn von 28 Millionen auf 199 Millionen Dollar nach oben.

Zugleich hob das Management seine Margenprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar 2024 an: So sollen statt 27 Prozent nun etwa 28 Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrigbleiben. Der Erlös soll weiterhin um rund 10 Prozent auf 34,5 bis 34,7 Milliarden Dollar steigen.

Für die Salesforce-Aktie ging es im nachbörslichen US-Handel jedoch zeitweise um rund zwei Prozent abwärts. So lagen die Kosten des Unternehmens im vergangenen Quartal höher, als Analysten erwartet hatten.

Salesforce ist spezialisiert auf Unternehmens-Software zum Kundenmanagement und bietet unter anderem den dazugekauften Büro-Kommunikationsdienst Slack an.

JPMorgan belässt Salesforce auf "Overweight" - Ziel 230 US-Dollar

JPMorgan hat Salesforce nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Softwarekonzern sei auf einem guten Weg zum angestrebten zehnprozentigen Umsatzwachstum und habe sich mit Blick auf die operative Marge sowie den Barmittelzufluss überraschend gut geschlagen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Salesforce die Ziele für die letztgenannten Kennziffern für 2024 angehoben. Das schwierige Konjunkturumfeld sei zwar beherrschbar, begrenze aber das weitere Umsatzpotenzial. Derweil könnte das Unternehmen stark vom KI-Trend profitieren.

Evercore ISI lässt Salesforce auf 'Outperform' - Ziel 230 Dollar

Das Analysehaus Evercore ISI hat Salesforce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Softwarehersteller habe in einem soliden ersten Quartal umsatz- und ergebnisseitig (EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Kirk Materne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürfte der lediglich bestätigte Umsatzausblick die Aktie ein wenig belasten.

Die an der NYSE gelistete Salesforce-Aktie notiert vorbörslich zeitweise 6,31 Prozent tiefer bei 209,28 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / dpa-AFX Broker