SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
04.12.2025 13:24:39
Salesforce And Oracle Rival SAP Logs Growth Amid EU AI Cloud Launch And Higher Q3 Cloud Revenue
This article Salesforce And Oracle Rival SAP Logs Growth Amid EU AI Cloud Launch And Higher Q3 Cloud Revenue originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|AKTIEN IM FOKUS 3: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)